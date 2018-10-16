Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поздравил шестерых депутатов Госдумы с
получением государственных наград. В их число попали Александр Васильев,
Владимир Кашин, Владимир Шаманов, Елена Драпеко, Елена Панина и Николай
Петрунин. Соответствующий указ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин поздравил шестерых депутатов Госдумы с
получением государственных наград. В их число попали Александр Васильев,
Владимир Кашин, Владимир Шаманов, Елена Драпеко, Елена Панина и Николай
Петрунин. Соответствующий указ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным.
"Давайте
поздравим наших товарищей. Указом президента они награждены
государственными наградами, высокими наградами за большой вклад в
укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и
активную законотворческую деятельность", – обратился к
коллегам-законодателям глава нижней палаты.
Так,
председатели комитетов Госдумы по обороне Владимир Шаманов и по
аграрным вопросам Владимир Кашин награждены орденами Александра Невского.
"Владимир Иванович (Кашин. – Прим. ред.)
активно занимается вопросами продовольственной безопасности, поэтому
думаю, что все его радость разделяют", – сказал Вячеслав Володин.
Орденами
Почета президент удостоил депутатов Елену Драпеко и Елену Панину. В
свою очередь, член нижней палаты Александр Васильев и зампред думского
комитета по энергетике Николай Петрунин были награждены медалью ордена
за Заслуги перед отечеством второй степени.
"Видите,
уважаемые коллеги, признание того, что среди нас работают уважаемые и
эффективные, высокопрофессиональные наши товарищи", – отметил спикер
Госдумы.
Президент
России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград
ряду россиян, в том числе депутатам Госдумы, в понедельник, 15 октября.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.