Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил шестерых депутатов Госдумы с получением государственных наград. В их число попали Александр Васильев, Владимир Кашин, Владимир Шаманов, Елена Драпеко, Елена Панина и Николай Петрунин. Соответствующий указ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин поздравил шестерых депутатов Госдумы сполучением государственных наград. В их число попали Александр Васильев,Владимир Кашин, Владимир Шаманов, Елена Драпеко, Елена Панина и НиколайПетрунин. Соответствующий указ был подписан накануне президентом России Владимиром Путиным."Давайтепоздравим наших товарищей. Указом президента они награжденыгосударственными наградами, высокими наградами за большой вклад вукрепление российской государственности, развитие парламентаризма иактивную законотворческую деятельность", – обратился кколлегам-законодателям глава нижней палаты.Так,председатели комитетов Госдумы по обороне Владимир Шаманов и поаграрным вопросам Владимир Кашин награждены орденами Александра Невского."Владимир Иванович (Кашин. – Прим. ред.)активно занимается вопросами продовольственной безопасности, поэтомудумаю, что все его радость разделяют", – сказал Вячеслав Володин.ОрденамиПочета президент удостоил депутатов Елену Драпеко и Елену Панину. Всвою очередь, член нижней палаты Александр Васильев и зампред думскогокомитета по энергетике Николай Петрунин были награждены медалью орденаза Заслуги перед отечеством второй степени."Видите,уважаемые коллеги, признание того, что среди нас работают уважаемые иэффективные, высокопрофессиональные наши товарищи", – отметил спикерГосдумы.ПрезидентРоссии Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наградряду россиян, в том числе депутатам Госдумы, в понедельник, 15 октября.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовойинформации.