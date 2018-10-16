16.10.2018

2018-10-16 12:35:52

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (38(9639) от 16 октября 2018 года).

ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ВЕТЕРАНЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ!

От всей души поздравляем вас с праздником — Днём образования профсоюзной организации ГУ МВД России по городу Москве! Читайте на странице 2.



«КНУТ» И «ВОЖЖИ» В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

В Культурном центре столичной полиции состоялось торжественное собрание, посвящённое празднованию столетнего юбилея штабных подразделений Министерства внутренних дел. Подробности читайте на странице 2.



БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ

На базе УВД по Северо-Западному административному округу Москвы прошло общегородское плановое «зачётное мероприятие» в рамках проверки уровня профессиональной подготовки личного состава нескольких структурных звеньев столичной полиции. Читайте на странице 2.



«СТОЛЕТИЕ МУРА! СТОЛЕТИЕ МУЖЕСТВА...»

5 октября нынешнего года исполнилось 100 лет со дня образования отечественного уголовного розыска. Читайте на странице 3.



ПОЗНАНИЕ ДОЗНАНИЯ

Полковник полиции Мария ПОДЪЯКОНОВА отделом дознания УВД по Северо-Западному административному округу Москвы руководит относительно недолго — с ноября 2015 года. Однако за это время она, современный успешный руководитель-правоохранитель, сумела вывести возглавляемое ею подразделение из аутсайдеров в число лучших окружных звеньев службы в столице. Подробности читайте на странице 4.



«РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ СТОИТ ПОТРУДИТЬСЯ!»

14 лет Елена МАКЕЕВА руководила отделом дознания УВД по Зеленоградскому административному округу. Недавно полковник полиции вышла в отставку. Говорит, пришло время дать дорогу более молодым сотрудникам службы, хотя бы потому, что здоровье у них для такой работы покрепче будет… Читайте на странице 5.



«МЫ ЕЩЁ СПОЁМ»

Договариваясь с Юрием Владимировичем по телефону, отметил про себя, насколько красив, артистичен и буквально «аристократичен» его голос (здесь люди, знающие Габрова, наверняка согласно кивнут). А при встрече сказал ему, что озвучка в кино хоть сейчас могла бы стать его профессией. Читайте на страницах 6-7.



ПОБЕДУ ДАРЯТ ЛУЖНИКИ

Первый октябрьский уикенд, традиционно собирающий народ в Олимпийском комплексе «Лужники» на Спортивный праздник столичной полиции, все предшествующие годы столь же традиционно не баловал нас солнечной погодой. Как мы помним, ветер и холод становились его привычными спутниками. Подробности читайте на страницах 8-9.



И ПОСМОТРЕТЬ, И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Старт этому действу дал далёкий 1969-й год и московское Садовое кольцо. Через 21 год, в 1990-м, Спортивный праздник столичного милицейского главка традиционно проходил там же, на центральных улицах города, и так же — в виде эстафеты. Читайте на странице 10.



С ЗАБОТОЙ О КОЛЛЕГАХ: ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ЛЮБИМ!

Прискорбно, но уходят наши бывшие коллеги, ветераны войны, ветераны органов внутренних дел, бывшие сотрудники уголовного розыска. Поэтому каждая встреча с ними становится особенно важной и ценной, как для них, ощущающих себя в такие моменты полезными и нужными, так и для нас, их гостей. Подробности читайте на странице 12.



О ВРЕДЕ И ЗАКОНЕ

Инспекторы ОДН ОМВД России по району Аэропорт капитан полиции Наталья Калашникова, старший сержант полиции Татьяна Попова и слушатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Юлия Васько посетили Инженерно-техническую школу имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича и провели профилактическую лекцию. Продолжение на странице 12.



СОБАКА — ДЕТЯМ ДРУГ

Представители кинологической службы УВД по ВАО: старший инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Анна Боголюбова с полицейской собакой Рей, инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Елена Герасёва с полицейской собакой Раджа, инспектор-кинолог лейтенант полиции Александр Исаев и член Общественного совета при УВД по ВАО Андрей Тимонин побывали в гостях у воспитанников детского сада № 837. Подробности читайте на странице 12.



ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА

У Монумента Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония приведения к присяге первокурсников Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Читайте на странице 12.



НАРУШИТЕЛЯ УДЕЛ: РЕЙС «ХАНОЙ» И… РАЙОТДЕЛ

Практически ежедневно в разных уголках нашего города проводятся рейды по выявлению нелегальных мигрантов. И эта работа приносит ощутимые плоды. Продолжение на странице 13.



КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

На протяжении вот уже 15 лет несколько поколений сотрудников органов внутренних дел имеют возможность стать частью насыщенной творческой жизни ранее милицейского, а теперь полицейского гарнизона. Дарит им невероятное вдохновенье и раскрывает новые таланты Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве. Подробнее на странице 14.



ДОЛГОЛЕТИЕ ПО-МОСКОВСКИ

День пожилого человека ежегодно отмечается в самый разгар осени — 1 октября. Эта дата выбрана не случайно: бытует мнение, что старость — золотое время, а осень, как известно, — золотая пора. Читайте на странице 14.



ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА НАД ИСТРОЙ

Полицейские из 2-го оперативного полка полиции побывали на экскурсии в Ново-Иерусалимском монастыре. Это святое место православия находится в городе Истре, в XVII веке Патриарх Никон построил обитель на берегу одноимённой реки-точную копию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Продолжение на странице 15.



МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ ВСТРЕЧАЕТ МОСКВИЧЕЙ

Здесь недавно открылась выставка, посвящённая 75-летию окончания Сталинградской и Курской битв. В экспозиции, представленной в отдельной комнате, выставлена подлинная форма советских танкистов, пехотинцев. Среди экспонатов есть и совсем уникальный — подлинный бушлат германского генерал-фельдмаршала Паулюса, пленённого в Сталинграде. Подробности читайте на странице 15.



ТЕАТР НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЁЙ

Интереснейшее культурное мероприятие «Театральная ночь в метро» инициировали члены Общественного совета при УВД на Московском метрополитене совместно со слушателями и выпускниками актёрской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Читайте на странице 16.



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