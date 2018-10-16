Чемпион мира в легком весе в единоборствах UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. 6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и сохранил звание чемпиона мира.

Чемпион мира в легком весе в единоборствах UFC Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором. 6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и сохранил звание чемпиона мира.Конор Макгрегор намерен взять реванш у российского бойца. Сторона ирландца предложила 15 миллионов долларов для Нурмагомедова, но Хабиб отказался от предложения еще раз встретиться с Конором."Макгрегор неинтересен Хабибу, и он не станет биться с ним ни за какие деньги. Команда Макгрегора предлагает ему реванш. Они со старта предложили Хабибу 15 миллионов, если тот согласится. Однако Хабиб ответил "нет". Пусть Конор становится в очередь, подерется с другими. Хабиб же хочет драться с Тони Фергюсоном, а потом закончить карьеру", — приводит слова дяди Хабиба Алекса Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".