Президент
Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на незалежную.
При этом он пообещал, что Москва заплатит за это высокую цену.
Президент
Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на незалежную.
При этом он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену".
Об этом Петр Порошенко написал на своей
официальной странице в Facebook. Такое
громкое заявление стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистое
небо – 2018", которые проходят на территории страны.
Порошенко отметил, что совместные учения
с НАТО государству нужны для того, чтобы "показать, что цена для России,
которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень
высокой", передает
Однако президент Украины не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары по
его стране.
Также глава
государства подчеркнул, что украинские власти ценят "прочную и надежную
позицию", которой придерживаются США и НАТО. При этом он заверил, что военные
Украины многому учатся у войск партнеров из североатлантического альянса.
В свою очередь россияне прокомментировали воинственные заявления и
угрозы Петра Порошенко в соцсетях.
"Опять паленки хлебанул. "Наполеон", "У него в конец крыша поехала", "Флотом
уже грозил", "Ее не видно, но она есть, эта укроавиация", — написали
наши соотечественники в "ВКонтакте".
Отметим, учения
"Чистое небо-2018"
продлятся до 19 октября. Напомним, ранее Порошенко рассказал о готовности украинских военных отразить "агрессию"
России в Азовском море.