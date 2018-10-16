Президент Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на незалежную. При этом он пообещал, что Москва заплатит за это высокую цену.

ПрезидентУкраины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на незалежную.При этом он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену".Об этом Петр Порошенко написал на своейофициальной странице в Facebook. Такоегромкое заявление стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистоенебо – 2018", которые проходят на территории страны.Порошенко отметил, что совместные ученияс НАТО государству нужны для того, чтобы "показать, что цена для России,которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет оченьвысокой", передаетОднако президент Украины не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары поего стране.Также главагосударства подчеркнул, что украинские власти ценят "прочную и надежнуюпозицию", которой придерживаются США и НАТО. При этом он заверил, что военныеУкраины многому учатся у войск партнеров из североатлантического альянса.В свою очередь россияне прокомментировали воинственные заявления иугрозы Петра Порошенко в соцсетях."Опять паленки хлебанул. "Наполеон", "У него в конец крыша поехала", "Флотомуже грозил", "Ее не видно, но она есть, эта укроавиация", — написалинаши соотечественники в "ВКонтакте".Отметим, учения"Чистое небо-2018"продлятся до 19 октября. Напомним, ранее Порошенко рассказал о готовности украинских военных отразить "агрессию"России в Азовском море.