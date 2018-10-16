Президент Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Незалежную. Он пообещал, что Москва заплатит за это высокую цену.

ПрезидентУкраины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Незалежную. Он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену".Об этом Петр Порошенко написал на своейофициальной странице в Facebook. Громкое заявление стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистоенебо – 2018", которые проходят на территории страны.Порошенко отметил, что совместные ученияс НАТО государству нужны для того, чтобы "показать, что цена для России,которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет оченьвысокой", передаетОднако президент Украины не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары поего стране.Также главагосударства подчеркнул, что украинские власти ценят "прочную и надежнуюпозицию", которой придерживаются США и НАТО. Он заверил, что военные многому учатся у войск партнеров из Североатлантического альянса.Россияне прокомментировали воинственные заявления иугрозы Порошенко в соцсетях."Опять паленки хлебанул. "Наполеон", "У него крыша поехала", "Флотомуже грозил", "Ее не видно, но она есть, эта укроавиация", — написалинаши соотечественники в соцсети "ВКонтакте".Учения"Чистое небо – 2018"продлятся до 19 октября. Ранее Порошенко рассказал о готовности украинских военных отразить "агрессию"России в Азовском море.