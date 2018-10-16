Всего в «Салюте талантов» участвовали более 500 юных музыкантов со всей России и зарубежья

Всего в «Салюте талантов» участвовали более 500 юных музыкантов со всей России и зарубежьяВ Санкт-Петербурге в восьмой раз прошел фестиваль «Салют талантов». В конкурсе принимали участие и владимирские ребята – учащиеся музыкальной школы №1 города Владимира.Наши талантливые музыканты стали лауреатами первой степени в номинации инструментальная музыка «Оркестр». После выступления дети рассказали, что выходить на сцену им пришлось последними и они немного устали, но это не помешало устроить настоящее шоу, исполнив пьесу Олега Хромушина «Слоны и тигры».Всего в «Салюте талантов» участвовали более 500 юных музыкантов со всей России и зарубежья. 33 регион на конкурсе представляли 30 скрипачей музыкальной школы имени Танеева. Юные скрипачи уже даже могут дать самостоятельный концерт на 2 часа. С этой программой ансамбль хочет получить звание образцового коллектива.