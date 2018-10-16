В современном мире для ведения бизнеса просто необходимо знать законы и право. Но как быть, если по образованию Вы не юрист, а времени изучать законы и прецеденты у вас нет? Выход есть! Юридическая компания «Dubrovin.Jurist» предлагает широкий спектр юридических услуг для физических и юридических лиц.

В современном мире для ведения бизнеса просто необходимо знать законы и право. Но как быть, если по образованию Вы не юрист, а времени изучать законы и прецеденты у вас нет? Выход есть! Юридическая компания Dubrovin.Jurist предлагает широкий спектр юридических услуг для физических и юридических лиц.Услуга "Правозащитник" подойдёт предпринимателям, которые находятся на пороге судебного разбирательства, либо уже участвуют в нем."Юридический аутсорсинг" — это услуги юриста в формате абонентского обслуживания. Вы сможете экономить до 30% на юридических услугах. Программа абонентского обслуживания составляется индивидуально, исходя из ежемесячных потребностей клиента. Сейчас для молодых предпринимателей на абонентское обслуживание действует скидка — 25%.Услуга "Коучинг". Опытные юристы помогут Вам и вашим сотрудникам узнать необходимые именно Вам юридические тонкости ведения бизнеса, документооборота и познакомят Вас с актуальными вопросами бухучета и налогообложения.В услугу "Помощь+" входят консультации специалистов, составление договоров, оформление презентаций, исковых заявлений и жалоб.Консультация в чате сообщества — бесплатно. Скидка на услуги Коучинг и Помощь+ - 10%Стать клиентом юридической компании Dubrovin.Jurist очень просто: нужно зарегистрироваться в группе сообщества во Вконтакте и получить гарантированную скидку в 15% на некоторые виды услуг.Более подробно о наших услугах можно узнать по ссылке