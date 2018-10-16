Жительница Великобритании Клэр Басби подала в суд на мебельную компанию в связи с продажей продукции плохого качества, сообщает газета Metro. Женщина упала с кровати и повредила позвоночник.

Жительница Великобритании Клэр Басби подала в суд на мебельную компанию в связи с продажей продукции плохого качества, сообщает газета Metro. Женщина упала с кровати и повредила позвоночник.В августе 2013 года Клэр проводила дома ремонт и купила новый диван. Через несколько дней она занялась сексом со своим партнером на этом диване и во время процесса ее "выкинуло" на пол. Женщина сильно ударилась головой. После полученной травмы она лишилась способности ходить. Британка утверждает, что диван был неисправен и теперь требует у производителя "семизначную компенсацию".Сестра Клэр вспоминает, что один край дивана был выше другого из-за того, что на краях не было двух подставок, а две части дивана, составлявшие его основание, не были закреплены между собой.Представители мебельной компании говорят, что кровать была собрана правильно, когда ее доставили. По их мнению, ситуация, которую описала Бэсби, невозможна. Специалист по контролю качества фабрики считает, что женщина могла упасть, потому что находилась близко к краю кровати.Недавно москвичка подала в суд на сеть фаст-фуд ресторанов McDonald's. Она зашла в ресторан в Южном Бутово, поскользнулась на мокром полу и упала. В результате у женщины был диагностирован перелом руки и ушиб головы. Женщина потребовала через суд взыскать с компании 204 тысячи рублей на лечение и 315 тысяч за моральный вред.