Фигуристка опубликовала ролик в Stories на своей странице в Instagram. Эпичный момент попал на камеру.

Фигуристка опубликовала ролик в Stories на своей странице в Instagram. Эпичный момент попал на камеру."Попытка номер 3", – подписала видео Алина Загитова. При этом она снабдила пост смайликом "смех сквозь слезы". На кадрах видно, как спортсменка катается с партнером, отрбатывая ряд элементов. В какой-то момент молодой человек падает. Судя по всему, падение было жестким, поскольку фигурист несколько секунд после него неподвижно лежит на льду.