Он переписывался сразу с тремя девочками, а также отправлял им развращающие фото и видео

Он переписывался сразу с тремя девочками, а также отправлял им развращающие фото и видеоРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего владимирца. Мужчину обвиняют в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних девочек.Молодой человек через социальную сеть «ВКонтакте» знакомился с девушками до 18 лет.Примерно с середины 2015 года по февраль этого года он переписывался сразу с тремя несовершеннолетними девочками, а также отправлял им развращающие фотографии и видео.Оперативники пресекли подобное поведение мужчины в марте. Сейчас он находится под домашним арестом. А в семьях, где воспитываются девочки, провели беседы.Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.