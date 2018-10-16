Мероприятие пройдет в гипермаркете «Глобус»

Мероприятие пройдет в гипермаркете «Глобус»Общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» приглашает всех желающих поучаствовать в благотворительной акции. Она приурочена к Международному дню борьбы с бедностью.Мероприятие пройдет 17 октября с 3 часов дня до 7 часов вечера в гипермаркете «Глобус». Там откроют выставку-ярмарка изделий, на которой будут представлены ручные работы, сделанные молодыми людьми с инвалидностью. Каждый найдет себе что-то по душе – полотенца, скатерки, фартуки, открытки и магниты, свечи, мягкие игрушки и множество других сувениров.Приобрести изделия ручной работы, сделанные с душой и любовью, может позволить себе каждый. А все средства, вырученные на ярмарке, пойдут на покупку новых материалов для творчества ребят.«Благодаря таким мероприятиям молодые люди с инвалидностью приобретают веру в себя, участие в них помогает им раскрыться и поверить в свои силы», — рассказали представители АРДИ «Свет».Подобные акции, направленные на поддержку семей в трудной жизненной ситуации, активисты проводят каждый год.