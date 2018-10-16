Гостем программы Бориса Корчевникова Судьба человека стал актер Александр Наумов. Артист поведал о горестях и радостях, выпавших на его долю.

Гостемпрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал актер Александр Наумов.Артист поведал о горестях и радостях, выпавших на его долю.Александр в детстве негрезил об актерстве. Однако судьба завела его в театральное училище. Долгое времяНаумов играл в провинциальном театре, мечтая покорять подмостки московскихтеатров.Перебравшись встолицу, молодой человек оказался в незнакомомгороде без жилья и денег. Его взяли в Театр на Юго-Западе, а в середине1980-х Наумов начал карьеру в кинематографе.Насчету Александра сотни картин. Среди них "24 часа", "Граница. Таежныйроман", "Маросейка, 12" и многие другие. Но больше всего российскому зрителюон, пожалуй, запомнился, по эпизодической роли главыслужбы безопасности банка в культовом фильме "Брат-2".Что касается личнойжизни Наумова, то первой его супругой стала однокурсница Наташа. Но бракне продлился долго. Сам актер считает, что они с экс-женой были слишкомтемпераментные.Второй супругой артистастала девушка по имени Маша, с которой он познакомилсяв Москве. По его словам, все произошло само собой. "У нее уже быладочь от первого брака, мы с ней быстро подружились", – поделилсяАлександр.В середине 90-х,когда к Наумову пришла слава, у него начались проблемы с алкоголем.Александр смог избавиться от пагубной привычки. Сейчас он почти полностьюотказался от спиртного и счастлив в личной жизни. У артистаи его супруги есть общий сын Саша. Отцом артист стал уже после 40 лет.Вскоре после рождениясына один за другим из жизни ушли родители Наумова. "Они давно хотеливнуков, были счастливы и успели с ним побыть… К папена похороны я не успел, был в Японии. До сих пор себепростить не могу", – рассказал актер со слезами на глазах. Наумов былочень привязан к родителям и до сих пор тяжело переживает их уход.