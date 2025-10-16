Девушка отправится в колонию общего режима на 12 лет.

Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор 21-летней жительнице Гусь-Хрустального, признав ее виновной в незаконном сбыте наркотиков в составе группы и в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Девушка отправится в колонию общего режима на 12 лет.Следствием , что во второй половине прошлого года осужденная была вовлечена сожителем в преступную схему. Мужчина получал информацию о крупных партиях синтетических наркотиков, которые они вместе забирали из тайников.Пара расфасовывала наркотики в своей квартире на более мелкие партии и организовывала «закладки» во Владимире. В ноябре прошлого года их задержали, когда они пытались организовать очередную закладку.Правоохранители изъяли из тайников и квартиры парочки более 300 граммов синтетического наркотика, а также весы и упаковочные материалы.Несмотря на то, что девушка не признала вину, утверждая, что лишь пыталась отговорить друга, суд счел представленные доказательства достаточными. Приговор пока не вступил в законную силу.