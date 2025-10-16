Жители многоэтажки во Владимире годами страдают от жилищного кошмара.

Жители многоквартирного дома по улице Верхняя Дуброва во Владимире годами страдают от беспрецедентного жилищного кошмара, устроенного их соседями. В одной из квартир, где проживает женщина с сыном, и содержится около 20 собак без выгула, скопились горы мусора, а фекалии и моча животных протекают по стенам к соседям снизу.Проблема, которую жители дома № 27 называют «зловонным филиалом ада», стала предметом двух судебных разбирательств. Новое решение Ленинского районного суда открывает перед Инспекцией возможность провести тщательную проверку и проконтролировать устранение выявленных нарушений санитарных норм. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Антисанитария, длиною в годыКак объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, предыстория конфликта тянется с 2021 года. Тогда управляющая компания впервые обратилась в суд, требуя от собственников квартиры устранить вопиющие нарушения санитарных норм.Соседи, выступая свидетелями, описывали ужасающую картину: «горы мусора, хаотичное нагромождение вещей, полчища тараканов и следы пребывания животных». Главная проблема — невыносимое зловоние, которое «проникало далеко за ее пределы, отравляя жизнь всему подъезду». Суд, проведя даже выездное заседание, обязал собственников немедленно убрать мусор, провести дезинфекцию и дезинсекцию.Однако, как стало известно, это решение исполнено не было.Дверь на замке и новое вторжениеВ 2023 году, когда ситуация не улучшилась, жильцы вновь забили тревогу, обратившись в Инспекцию государственного жилищного надзора. Но попасть внутрь квартиры инспекторы не смогли из-за постоянных отказов собственников. Потребовалось новое судебное решение, и только в сентябре 2024 года, в сопровождении судебных приставов, представители Инспекции наконец проникли в квартиру.«Квартира по-прежнему захламлена большим количеством бытовых предметов (мешками, коробками, одеждой, посудой и старым имуществом), из-за которых невозможно беспрепятственно передвигаться по квартире... на момент осмотра в местах общего пользования... ощущался стойкий резкий запах продуктов жизнедеятельности животных, а также от бытового мусора и иных отходов», — пресс-служба судов результаты осмотра.Собственники сами признались, что в квартире содержалось 13 собак (10 взрослых особей, трое щенят), хотя по данным Народного фронта, число животных доходит «порядка 20 собак». НФ также сообщает, что «моча и фекалии протекают через стены к соседям снизу». Жители вынуждены держать окна закрытыми даже летом из-за запаха аммиака и гнили.«Зловонный филиал ада»Жильцы дома, среди которых много пенсионеров и инвалидов, считают такие условия «сравнимыми с пыткой». Соседка Нина Чекмарева рассказала, что у нее обострились хронические болезни из-за постоянной антисанитарии.Женщина, устроившая этот «зловонный филиал ада», складирует в квартире и двух гаражах «горы мусора со свалок», из-за чего дом кишит тараканами и мухами.Управляющая компания не смогла решить проблему, в связи с чем в дело вступил Народный фронт Владимирской области.Представители НФ с руководством региональной Ветинспекции, которая подтвердила, что проблемная квартира «уже несколько лет в поле их зрения». Однако осмотр всех животных до сих пор не был полным, так как хозяйка Елена Р. выводила их только на лестничную клетку, а не показывала в квартире.Народный фронт официально в прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию с требованием не только провести полную проверку с привлечением Роспотребнадзора, но и «изъять животных и привлечь виновных к ответственности за жестокое обращение».Тем временем, собственники квартиры вновь проигнорировали предписание привести жилье в порядок до 1 декабря 2024 года, снова отказав инспекторам в доступе.В результате Ленинский районный суд г. Владимира был вынужден вынести новое решение, обязывающее собственников «предоставить представителям Инспекции беспрепятственный доступ в жилое помещение».Судебная инстанция подчеркнула, что в случае дальнейшего игнорирования требований к ответчикам могут быть применены «серьезные меры административного воздействия, включая наложение административных штрафов». Решение суда пока не вступило в законную силу, но открывает путь для принудительного контроля и, возможно, окончательного решения многолетней проблемы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .