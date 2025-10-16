Сразу двое владимирцев стали миллионерами в прошлом месяце, выиграв крупные призы в различных тиражных и онлайн-играх «Национальной лотереи». Об этом сообщили в пресс-службе оператора

Сразу двое владимирцев стали миллионерами в прошлом месяце, выиграв крупные призы в различных тиражных и онлайн-играх «Национальной лотереи». Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. В сентябре в России появилось 63 новых миллионера, 22 из которых приобрели счастливые билеты онлайн, а общая сумма выигрышей по всем лотереям превысила 2,8 млрд