Во Владимирской области начальник колонии брал взятки с осужденных.

Во Владимирской области набирает обороты громкий коррупционный скандал, связанный с руководством исправительной колонии №2 в Покрове. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении уже арестованного бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, обвинив его в получении взятки в особо крупном размере.Похоже, что отбывание наказания в этой колонии превратилось в платный «сервис» для осужденных, готовых платить огромные суммы за любые преференции – от положительной характеристики для УДО до простого права остаться в удобном учреждении. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Больше миллиона за место в колонииПоследний эпизод, вскрытый следователями регионального СК совместно с сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН, касается взятки в 1,2 миллиона рублей.Как следствие, один из осужденных заплатил свыше 1 млн рублей за то, чтобы остаться именно в этой колонии. Возможно, условия содержания казались ему более комфортными или удобным было расположение учреждения.Передача денег проходила по классической коррупционной схеме. В роли посредников выступили сразу два человека: другой осужденный, имевший «доверительные отношения» с руководством, и знакомый самого начальника колонии.Операция по передаче денег прошла 3 марта. Знакомый начальника ИК-2 получил на территории Покрова 1,2 млн рублей, а в тот же день в деревне Вяткино Судогодского района передал их главе исправительного учреждения. Позже посредник был задержан при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело по самой тяжкой части статьи о взятках — ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также дела в отношении взяткодателя и двух посредников.«Коммерческая» колония: за что еще платили осужденные?Новый эпизод со взяткой в 1,2 миллиона рублей был не единственным. Возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство с ранее расследуемым делом о целой серии коррупционных преступлений в ИК-2.Ранее , что руководитель и его бывший заместитель брали взятки от осужденных. Схемы работали следующим образом.В 2024 году двое осужденных, действующих через посредников (среди которых был даже адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов № 1), передали должностным лицам по 300 тысяч рублей каждый. Деньги платились за получение поощрений и положительных характеристик, которые были необходимы для успешного рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении. Часть этих сумм получил лично начальник колонии.Другой осужденный, действуя через знакомую из Москвы, передал заместителю начальника колонии взятку в размере 170 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась за перевод на облегченные условия содержания, а также за получение поощрений, необходимых для дальнейшего УДО. Чтобы скрыть преступление, посредница на эти деньги купила бытовую технику и в июне 2024 года передала ее заместителю начальника колонии.По всем этим фактам уголовные дела были возбуждены в отношении начальника колонии, его бывшего заместителя, двух осужденных-взяткодателей и четырех посредников.Расследование продолжаетсяПосле возбуждения первых уголовных дел должностные лица были оперативно уволены, им предъявлено обвинение. Экс-начальник колонии продолжает оставаться под стражей по ходатайству следователя. В рамках расследования на имущество одного из фигурантов уже наложен арест стоимостью почти 2 миллиона рублей.Следственные действия продолжаются, чтобы установить все детали преступной схемы и всех лиц, причастных к масштабному взяточничеству в исправительном учреждении.Коррупционный скандал в ИК-2 — не единственный, потрясший Владимирскую область. Недавно завершилось расследование одного из самых резонансных дел в отношении региональных чиновников. Бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин, по версии следствия, требовал от своих подчиненных ежемесячные «откаты» из их зарплат.