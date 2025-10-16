Сейчас Максим Джафаров – наставник 80 юных спортсменов. Но когда-то едва не бросил занятие, оказавшееся делом всей его жизни.

– Носки подравнять, смирно! Сверим присутствующих и начнём, – перед Максимом Джафаровым стоят совсем ещё юные самбисты – мальчишки и даже несколько девчонок, решивших заниматься борьбой.Несмотря на строгий тон, воспитанники знают: на самом деле их тренер добрый и понимающий, но без дисциплины добиться вершин в спорте невозможно. По такому принципу много лет назад наставник учил юного Максима, теперь в этой роли он сам. Для этого Джафарову пришлось пройти долгий путь.– Я родился в 1992 году. Так сложилось, что родители не были женаты. Встретились они во Владимирской области, куда папа приехал из Азербайджана, а мама — из Молдавии. Потом мама уехала к себе на родину, где я, собственно, и появился на свет, – рассказывает Максим.Через два года мать с сыном вернулись в Россию и поселились под Рязанью. Ещё через несколько лет отец решил забрать Максима в свою новую семью.– Жена отца тоже была азербайджанкой, поэтому дома в приоритете была национальная кухня, не забывали про родной язык папы, национальные праздники. Помню, что на Ураза-байрам стол ломился от сладостей: пекли пахлаву, шакер-буру и другие лакомства, – с улыбкой вспоминает собеседник.Принцип победителяВ семилетнем возрасте Максим впервые узнал, что такое самбо. Но первоклашке поначалу этот вид спорта совсем не понравился. Вторая, уже осознанная попытка случилась в пятом классе.– В школе повесили объявление о наборе ребят на самбо. В Карабанове, где я тогда жил, секций было совсем немного, поэтому я сразу же туда записался, – говорит тренер.На первых порах юношу ждало разочарование. Максим грезил победами, тем более перед глазами был пример – друг боксёр, который привозил с соревнований медаль за медалью. У Максима же положить на ковёр соперника долгое время не получалось. Джафаров признался, что тогда хотел уйти из борьбы, но его остановил отец.– Он мне сказал, что надо пробовать ещё и ещё раз, убедил, что так просто сдаваться нельзя. И действительно, через год появились первые результаты, – рассказывает он.И Максим до сих пор помнит день, когда одержал свою первую победу.– Соревнования проходили в Александрове, и мне было лет 12. Я выполнил ряд необходимых приёмов и увидел в зрительном зале маму, которая всеми силами меня поддерживала. В итоге занял первое место, – вспоминает Джафаров.Победа стала настоящим стимулом для юного самбиста. Он тренировался по несколько часов пять дней в неделю, порой преодолевая лень и приучая себя к дисциплине.– Когда я научился бороться, сразу пришло осознание: это лучший способ выплеснуть энергию, реализовать себя, сделать себя сильнее и «подшлифовать» то, в чём ты ещё не дотягиваешь, – вспоминает тренер.Только учёба молодому спортсмену давалась с трудом. Но благодаря рекомендациям тренера Алексея Тихоновича Кубрикова Максиму удалось поступить во Владимирский юридический институт ФСИН, где самбо как раз является прикладным видом спорта. Там у Джафарова была возможность не только учиться, но и активно тренироваться. И уже на третьем курсе он смог выполнить нормативы мастера спорта.В дальнейшем он станет призёром первенства России по самбо и чемпионом страны по универсальному бою.– Однажды мне даже пришлось сразиться с Абубакаром Нурмагомедовым, младшим братом Хабиба, двукратным чемпионом мира по боевому самбо. Ему было проиграть не так обидно, – улыбается Максим.Вторая сторона медалиПосле окончания вуза вчерашнего курсанта по распределению направляют работать в Александров, в СИЗО-2, на должность начальника караула.– По контракту я должен был там отработать пять лет. Люди, как известно, ко всему привыкают, и я поначалу привык, но через два года гнетущая атмосфера, тюремные стены стали морально давить. Мне, можно сказать, повезло найти человека, который помог стать «спортивным лицом» Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и я стал выступать за наше ведомство на всех соревнованиях, – пояснил собеседник.Последующие 2,5 года Джафаров защищал честь регионального управления на состязаниях и специализированных чемпионатах. А потом... контракт закончился досрочно – СИЗО в Александрове закрыли.– К тому моменту мне надо было обеспечивать супругу Татьяну, кстати тоже в прошлом спортсменку, и маленькую дочку. Тогда решил уйти совсем в другую сферу."Чтобы выиграть, надо не бояться проиграть"На протяжении нескольких лет Максим искал себя: пробовал «переквалифицироваться» в таксиста, строителя, отделочника... Список можно продолжать очень долго. Пока супруга не посоветовала начать зарабатывать именно в той сфере, которую он любит.Так у Максима Джафарова появился собственный зал, где сегодня занимается 80 ребят.– Мне очень комфортно в роли тренера – приятно передавать свои знания и видеть результат работы. Знаете, очень мотивирует, когда видишь, как растёт твой воспитанник. И мечта любого тренера – если ученик смог превзойти учителя.Ребят Максим обучает не только приёмам. Он рассказывает, например, как справиться с волнением перед боем. Самое главное, уверен он, чтобы выиграть, надо не бояться проиграть. А ещё он учит уважать соперника – неважно, какого возраста или национальности.– Я боролся и тренировался и с русскими, и с армянами, и с калмыками, и с азербайджанцами. В спорте совершенно неважно, где ты родился, какие у тебя культурные особенности. И характер, и воспитание борца совсем не зависит от его национальности. Тем более в нашем многонациональном регионе. Наоборот, совместные тренировки способствуют сплочению, начинаем лучше понимать друг друга. Самое главное – во всём и всегда оставаться человеком, вне зависимости от национальности.