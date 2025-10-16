В этот раз бойцам передали запчасти для автомобилей, обогреватели и крупную партию питьевой воды.

Гусь-Хрустальный отправил масштабный груз гуманитарной помощи военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.В этот раз бойцам передали запчасти для автомобилей, обогреватели и крупную партию питьевой воды. Гусь-Хрустальный пивобезалкогольный завод отгрузил порядка 9 тонн бутилированной воды, в администрации города.Участник СВО Константин Ефремов, который помогал с погрузкой, отметил, что на фронте вода — это не просто комфорт, а фактор, напрямую влияющий на здоровье и боеспособность солдат.