Прокуратура Суздаля выявила серьезное нарушение в работе городской администрации, из-за которого затормозилась выдача важного документа для строительства.Суздальская межрайонная прокуратура проверку и выяснила, что с 6 августа по 11 сентября 2025 года в мэрию поступило 144 заявления на выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Этот документ необходим гражданам и застройщикам для начала проектирования, строительства или реконструкции объектов.По закону, городская администрация обязана предоставить эту услугу в течение 14 рабочих дней.Однако на момент прокурорской проверки (3 октября) из 144 заявлений были рассмотрены всего два. Остальные 142 заявления остались без движения, что создает серьезные препятствия для тех, кто планировал работы на своих участках.По итогам проверки прокурор внес представление главе города с требованием немедленно устранить нарушения. Кроме того, ответственное должностное лицо будет привлечено к административной ответственности за несоблюдение сроков оказания муниципальных услуг.Устранение этого бюрократического затора находится на контроле надзорного ведомства.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .