В регионе стартовал конкурс на получение грантов для молодых учёных, направленный на поддержку их научной деятельности. Победители получат финансовую помощь для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки. Об этом сообщили в Министерстве молодёжной политики. Всего будет выделено 10 грантов по 124 тысячи рублей. Претендовать на них могут юридические лица – вузы, организации дополнительного образования