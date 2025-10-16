Прокуратура Селивановского района через суд добивается сноса аварийного дома № 12 по улице Свободы в Красной Горбатке. Несмотря на то, что здание признано непригодным для проживания еще в 2016

Прокуратура Селивановского района через суд добивается сноса аварийного дома № 12 по улице Свободы в Красной Горбатке. Несмотря на то, что здание признано непригодным для проживания еще в 2016 году и жителей расселили, местные власти до сих пор не приняли мер по его сносу. Открытый доступ в пустующее здание создает угрозу жизни и здоровью людей,