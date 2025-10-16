На пост претендовали три кандидата.

Сергей Лебедев избран главой вновь созданного Селивановского муниципального округа. Решение было принято большинством голосов Совета народных депутатов.На пост претендовали три кандидата, в областном правительстве.Сергей Лебедев — человек в районе известный. Он родился и вырос в Красной Горбатке, а свою трудовую деятельность начал на машиностроительном заводе. Позже он кардинально сменил сферу деятельности: был избран мэром Красной Горбатки, а последние 30 лет возглавлял районную администрацию.Отметим, что до 12 ноября во Владимирской области будут избраны главы всех 11 вновь созданных муниципальных округов.