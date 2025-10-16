Контракт на сумму более 11,7 млн рублей должен был быть выполнен до 30 сентября, но сроки были сорваны.

В городе Муроме, где отопительный сезон начался с крупных коммунальных проблем, прокуратура и Следственный комитет (СК) начали масштабную проверку действий местных властей.Коммунальный кризис, связанный с отсутствием отопления и горячей воды в центральной части города, был вызван тем, что подрядчик не успел вовремя завершить реконструкцию тепловой сети. Контракт на сумму более 11,7 млн рублей должен был быть выполнен до 30 сентября, но сроки были сорваны.Муромская прокуратура представление директору компании-подрядчика ООО «ДМС». Только после этого вмешательства работы были активизированы, привлечена дополнительная рабочая сила, и тепловые сети завершили.На данный момент, при надзорном сопровождении прокуратуры, работы завершены, и все жилые дома, затронутые ремонтом, обеспечены теплом и горячей водой.Накануне на федеральном телеканале вышел сюжет с критикой местных властей, после чего глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин региональному управлению СК провести проверку.Сейчас следователи проверяют конкретные факты нарушения прав граждан, в частности отсутствие отопления и горячей воды из-за выхода из строя котельной и протечек на теплотрассах. По этому факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности (ст. 293 УК РФ).