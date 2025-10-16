Суд проломил «стену молчания» соседей из «собачей» квартиры дома №27 на Верхней Дуброве. О нарушении санитарных норм в жилом помещении, которое вот уже несколько лет заставляет жильцов

Суд проломил «стену молчания» соседей из «собачей» квартиры дома №27 на Верхней Дуброве. О нарушении санитарных норм в жилом помещении, которое вот уже несколько лет заставляет жильцов многоэтажки жить в условиях, больше напоминающих кошмар, «Шестой канал» рассказывал в прошлом году. Женщина с сыном содержат несколько десятков собак, создавая тем самым невыносимые условия для окружающих. Постоянный