Танцевальный коллектив «Театр Дружбы и Добра Особенных Детей и Молодых Людей» из областного центра стал лауреатом первой степени на всероссийском конкурсе «Прямое Включение». Из

Танцевальный коллектив «Театр Дружбы и Добра Особенных Детей и Молодых Людей» из областного центра стал лауреатом первой степени на всероссийском конкурсе «Прямое Включение». Из материала коллектива “Театр Дружбы и Добра”: Наш коллектив — это особенные дети, чьи сердца бьются в такт музыке, а движения наполняют зал светом. Для нас — это не просто участие, а высокая