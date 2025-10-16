15 октября пассажиров кольцевого маршрута №8 обучали финансовой грамотности. Они получили консультации экспертов по вопросам защиты денежных средств и профилактики мошенничества.

15 октября пассажиров кольцевого маршрута №8 обучали финансовой грамотности. Они получили консультации экспертов по вопросам защиты денежных средств и профилактики мошенничества. Организаторами выступили УМВД России по городу Владимиру совместно с владимирским отделением Банка России, преподавателями и студентами Юридического института ВлГУ. Пассажирам раздали памятки по борьбе с мошенниками, плакаты с образцами новых пятитысячных купюр и брошюры