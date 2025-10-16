Мусор, скопившийся в лесу, удалось убрать только через суд.

Владимирская природоохранная прокуратура добилась ликвидации огромной несанкционированной свалки, которая занимала участок лесного фонда недалеко от села Небылое. Мусор, скопившийся в лесу, удалось убрать только через суд.Проверка была организована после обращения местного жителя Юрьев-Польского района.В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на территории Юрьев-Польского участкового лесничества образовалась свалка отходов производства и потребления. Ее площадь составляла свыше 1500 квадратных метров.Прокурор административное исковое заявление с требованием обязать региональное Министерство лесного хозяйства ликвидировать незаконное место складирования отходов.Суд удовлетворил иск еще в декабре 2024 года, а позже это решение подтвердила и судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда.Во исполнение судебного акта лесной участок был наконец очищен от мусора: несанкционированная свалка полностью ликвидирована.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .