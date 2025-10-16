Всего в лесах региона было зарегистрировано 36 возгораний.

Владимирская область успешно завершила пожароопасный сезон 2025 года. Главный итог – ни одного крупного лесного пожара не допущено. Сезон, начавшийся 1 апреля, официально завершился 15 октября.Всего за этот период в лесах региона было зарегистрировано 36 возгораний, что значительно меньше, чем в прошлом году (в 2024 году их было 77). Общая площадь, пройденная огнем, составила всего 19,59 гектара, в областном правительстве.Для контроля за ситуацией власти задействовали передовые технологии. 60 видеокамер системы «Лесохранитель» с программой «Пожарный сторож» следили за лесами. Использовались самолеты и вертолеты Владимирской авиабазы, а также 34 беспилотника для патрулирования. Мобильные группы лесхоза регулярно объезжали леса по 245 маршрутам.Благодаря поддержке губернатора Александра Авдеева, в этом году лесничества получили дополнительное оснащение – 13 единиц новой лесопатрульной техники на сумму 20,3 миллиона рублей.Власти также активно боролись с нарушителями. За сезон было составлено 232 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов превысила 1,4 миллиона рублей, из них 406 тысяч рублей — за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .