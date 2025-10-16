На мосту через реку Бакалейку в Суздальском районе продолжаются ремонтные работы. Подрядчики уже укладывают асфальт на подходах и гидроизолируют проезжую часть. Об этом сообщили в

На мосту через реку Бакалейку в Суздальском районе продолжаются ремонтные работы. Подрядчики уже укладывают асфальт на подходах и гидроизолируют проезжую часть. Об этом сообщили в областном Минтрансе. Мост расположен на оживленном участке дороги «Владимир-Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор, поэтому его обновление имеет большое значение для транспортного сообщения в регионе. Работы ведутся в