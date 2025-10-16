Во Владимире завершился Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Финальным аккордом музыкального праздника стал гала-концерт, который прошел 15 октября на сцене областной

Во Владимире завершился Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Финальным аккордом музыкального праздника стал гала-концерт, который прошел 15 октября на сцене областной филармонии. На пять дней областная столица вновь стала центром притяжения для любителей и исполнителей одного из самых душевных жанров — русского романса. В этом году крупнейшему событию музыкальной жизни страны исполнилось 30 лет: впервые