Однажды врач, инженер-строитель и программист поспорили о том, чья профессия древнее. Врач заметил:
- В Библии сказано, что Бог сотворил Еву из ребра Адама. Такая операция может быть проведена только хирургом, поэтому я по праву могу утверждать, что моя профессия самая древняя в мире.
Тут вмешался инженер-строитель и сказал:
- Но еще раньше Бог сотворил небо и землю из хаоса. Это первое, и, несомненно, наиболее выдающееся применение строительной инженерии. Поэтому, дорогой доктор, вы не правы. Моя профессия самая древняя в мире.
Программист при этих словах откинулся в кресле, загадочно улыбнулся и веско произнес:
- Да, но кто, как вы думаете, сотворил хаос?
еще анекдот!