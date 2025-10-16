17 октября во Владимире соберутся 150 юных шахматистов из разных регионов России для участия в этапе фестиваля «Сильные фигуры». Соревнования пройдут по быстрым шахматам среди детей и

17 октября во Владимире соберутся 150 юных шахматистов из разных регионов России для участия в этапе фестиваля «Сильные фигуры». Соревнования пройдут по быстрым шахматам среди детей и подростков до 15 лет. Об этом рассказали в правительстве области. Фестиваль «Сильные фигуры», который проводится с 2019 года, расширяет свою географию и программу. Он включает в себя не