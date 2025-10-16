Руководство муниципального предприятия продолжает работу по созданию комфортных условий для своих сотрудников. В троллейбусном депо №2 отремонтировали рабочие кабинеты, комнаты отдыха и

Руководство муниципального предприятия продолжает работу по созданию комфортных условий для своих сотрудников. В троллейбусном депо №2 отремонтировали рабочие кабинеты, комнаты отдыха и приёма пищи, подсобные помещения, душевые и санузлы. Обновили ремонтную зону и медицинский кабинет. На территории восстановили асфальтобетонное покрытие, запустили собственную котельную. Начальник службы эксплуатации АО «Владимирпассажиртранс» Дмитрий Кнутов сообщил, что с 1 октября