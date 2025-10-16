Муниципалитеты Владимирской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим в зоне СВО. Так, из Суздальского района и города Гусь-Хрустального были отправлены очередные грузы с

Муниципалитеты Владимирской области продолжают оказывать поддержку военнослужащим в зоне СВО. Так, из Суздальского района и города Гусь-Хрустального были отправлены очередные грузы с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в облправительстве. Из Суздальского района доставили генератор, автономный отопитель, рации, строительные инструменты и маскировочные сети, а из Гусь-Хрустального — запчасти для автомобилей, обогреватели и около 9 тонн воды.