На Чемпионате мира золото взял Артем Шершнев.

Спортсмены Владимирской области триумфально выступили на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, которые прошли в Новочебоксарске. На соревнованиях, собравших 4500 участников из 28 стран, сборная региона завоевала 24 награды различного достоинства.На Чемпионате мира золото взял Артем Шершнев, в правительстве области.На Первенстве мира лидерами стали:Арина Курышова – три золотых медали.Тихон Буров и Арина Сучилина – по две золотых медали.По одной золотой награде – у Арсения Зайцева и Максима Амелина.Командное золото завоевали Арсений Зайцев, Андрей Дулов, Лев Шестаков и Никита Журавлев.Среди серебряных и бронзовых призеров – Лев Шестаков, Денис Грехов, Александр Журавлев, Илья Кожевников, Никита Журавлев, Всеволод Лепихов, Екатерина Федотова, Андрей Присталов, Арсений Герасименко и другие.Спортсменов подготовили тренеры Олег Ощепков, Эльмин Асадуллаев, Сергей Амелин и Турал Асадуллаев. Во Владимирской области каратэ занимаются порядка 1200 человек.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .