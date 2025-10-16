В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский финал конкурса «Строймастер», где встретились профессионалы и студенты строительной отрасли со всей страны. Среди студентов в номинации «Лучший

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский финал конкурса «Строймастер», где встретились профессионалы и студенты строительной отрасли со всей страны. Среди студентов в номинации «Лучший каменщик» победу одержал Александр Митрофанов из Владимирского строительного колледжа. Об этом поделились в облправительстве. В рамках «Студенческой лиги» в конкурсе приняли участие 1200 студентов из 71 региона. Они соревновались в четырёх номинациях: «Лучший