Один молодой врач познакомился с девушкой, и возникла у них любовь с первого взгляда. Врач подумал, что, мол, вдруг медики ей не нравятся и решил держать в тайне свою профессию. Их роман был таким бурным, что они в первую же ночь оказались вместе в постели. После этого он пошел в ванную, а когда вернулся, девушка спрашивает:
- Можно задать тебе один вопрос? Ты ведь врач, не так ли?
- Да, я врач. Но как ты догадалась?
- По твоей манере мыть руки: ты их отряхиваешь, как хирург, перед тем как войти в операционную. И еще один вопрос: ты, случайно, не анестезиолог?
- Да ты просто ясновидящая! Как ты догадалась?
- Потому что я ничего не почувствовала.
