Прокуратура Селивановского района обратилась в суд с требованием обязать администрацию поселка Красная Горбатка снести аварийный дом № 12 по улице Свободы. Дом представляет серьезную опасность для местных жителей.Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2016 году, а его жильцов уже давно расселили. Однако, как прокурорская проверка, власти до сих пор не снесли опасный объект.Сейчас дом стоит с открытыми дверными проемами и окнами, что делает свободным доступ внутрь для всех желающих, в том числе для детей и подростков. Это создает прямую угрозу их жизни и здоровью, поскольку находиться в разваливающемся здании крайне опасно.Более того, заброшенный дом уже становился источником проблем: в нем фиксировались возгорания. Неконтролируемый пожар в аварийном здании несет угрозу и для соседей.После проверки прокурор района направил иск в суд с требованием снести дом. Устранение этого опасного нарушения находится на контроле надзорного ведомства.