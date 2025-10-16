Сейчас из депо №2 в штатном режиме выезжают автобусы №20, 21, 24 и ряд других маршрутов.

Руководство «Владимирпассажиртранс» завершило масштабное обновление троллейбусного депо №2, чтобы сделать условия труда максимально комфортными для сотрудников.В депо прошел большой ремонт: полностью обновили душевые, санузлы, комнаты отдыха, приема пищи, рабочие и подсобные помещения, а также медицинский кабинет. Привели в порядок ремонтную зону и восстановили асфальтобетонное покрытие на территории. Важный момент: запущена собственная котельная, чтобы в помещениях всегда было тепло, в администрации города.Сейчас из депо №2 в штатном режиме выезжают автобусы №20, 21, 24 и ряд других маршрутов.