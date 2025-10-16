Во Владимире продолжается благоустройство обновленной спортивной площадки в Добром. Она находится между домами Восточная, 80 и Суздальский проспект, 5. Обновление стало ответом на просьбы

Во Владимире продолжается благоустройство обновленной спортивной площадки в Добром. Она находится между домами Восточная, 80 и Суздальский проспект, 5. Обновление стало ответом на просьбы местных детей и подростков, которую они озвучили на одной из встреч депутатов с жителями. Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области Площадка отремонтирована в рамках программы «Инициативное бюджетирование», где объединились 2