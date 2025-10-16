Обе аварии произошли во Владимире вечером 15 октября. В 17.20 на улице Полины Осипенко, возле дома №12, 68-летний водитель «Субару Легаси» сбил подростка. По предварительной информации отдела ГАИ

Обе аварии произошли во Владимире вечером 15 октября. В 17.20 на улице Полины Осипенко, возле дома №12, 68-летний водитель «Субару Легаси» сбил подростка. По предварительной информации отдела ГАИ по городу Владимиру, иномарка выехала на перекрёсток на «красный», а 11-летник мальчик переходил пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В результате ребёнка с травмами госпитализировали в ОДКБ.