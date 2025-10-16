Мероприятие прошло в рамках всероссийской «Школы информационной безопасности» и акции «Финансовый троллейбус».

Владимирские полицейские вместе с общественниками и студентами провели необычную акцию: они проинструктировали горожан, как не попасться на удочку мошенников, прямо в салоне общественного транспорта, в региональном УМВД.Мероприятие прошло в рамках всероссийской «Школы информационной безопасности» и акции «Финансовый троллейбус».«Финансовый троллейбус» — это инициатива студентов Юридического института ВлГУ, которой уже 10 лет. Ее цель — рассказать как можно большему числу пассажиров о том, как защитить свои деньги от аферистов.Сотрудники УМВД, представители банков, студенты и учащиеся техникума экономики и права провели профилактические беседы с пассажирами, напомнили простые, но важные правила безопасности и вручили тематические памятки.Как отмечают организаторы, жители Владимира, особенно люди старшего возраста, очень одобрительно отнеслись к такому формату, внимательно слушали и задавали вопросы.