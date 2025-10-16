Недавно в Петушинском муниципальном образовании была проведена масштабная высадка деревьев.

Во Владимирской области продолжается осенняя акция «Сохраним лес», направленная на восстановление зеленых массивов региона.Как Минлесхоз, недавно в Петушинском муниципальном образовании была проведена масштабная высадка деревьев. В урочище Анкудиновское общими усилиями специалистов Заречного лесничества, представителей ЗАО «Муром» и работников ОАО «РЖД» было создано 7,7 гектара новых лесных культур.Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и нацпроекта «Экологическое благополучие». Каждое высаженное дерево – это вклад в экологию региона и создание нового массива, который будет поддерживать биоразнообразие и служить будущим поколениям.