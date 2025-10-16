В Москве прошла XVI Международная выставка «Искусство кукол». Среди тысяч экспонатов от участников из 10 стран и 80 регионов России свои работы презентовала вязниковская Мастерская ватной

В Москве прошла XVI Международная выставка «Искусство кукол». Среди тысяч экспонатов от участников из 10 стран и 80 регионов России свои работы презентовала вязниковская Мастерская ватной игрушки имени С.И. Сенькова из деревни Пески. Каждая игрушка – это целая история и предвкушение новогоднего чуда: здесь и привычные символы праздника, и Деды Морозы в стиле Владимиро-Суздальской белокаменной