Следственный комитет в Александрове расследует уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Карабаново в убийстве.следствия, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 октября 2025 года около одного из кафе на улице Иванова в Карабаново. У обвиняемого, пришедшего в заведение со знакомым, возник конфликт с другим посетителем, 36-летним жителем Кольчугино.Ссора переросла в короткую драку на улице. Когда мужчины уже разошлись, фигурант неожиданно подбежал к оппоненту и нанес ему несколько ударов ножом, который был при нем. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и другие следственные действия для сбора доказательств.