Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 700 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Коньково задержали 39-летнего приезжего, подозреваемого в хранении наркотического средства – гашиша.В результате патрулирования территории сотрудниками полиции на улице Миклухо-Маклая был задержан мужчина, у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты 7 свертков спрессованного вещества растительного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 700 граммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56