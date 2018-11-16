На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций будет направлено 1,2 млн рублей

На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций будет направлено 1,2 млн рублей16 некоммерческих организаций (НКО) смогут реализовать свои проекты при поддержке администрации Костромской области, сообщает пресс-служба главы региона.Специальная комиссия, сформированная при Общественной палате Костромской области, подвела итоги конкурсного отбора организаций, которые получат субсидии из регионального бюджета. Пять НКО могут рассчитывать на финансовую поддержку при реализации социально значимых проектов и программ.Например, областное отделение благотворительной организации «Российский детский фонд» при поддержке региона сможет реализовать проект для будущих выпускников школ «Путешествие в профессию», а Костромская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» реализует проект «Шаг навстречу к себе». В рамках этого проекта будет организована групповая работа психологов по арт-терапии и психотехнике.Еще 11 организаций получат субсидии на проведение мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов Костромской области. Среди них организация «Многонациональная Кострома», костромское объединение цыган, ингушский культурный центр, восточное окружное казачье общество и другие.На поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета Костромской области в общей сложности будет направлено 1,2 млн рублей.