Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. Многочисленные поклонники немедленно сделали вывод, что популярная актриса ждет ребенка, и осыпали ее поздравлениями.

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. Многочисленные поклонники немедленно сделали вывод, что популярная актриса ждет ребенка, и осыпали ее поздравлениями.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина всерьез переполошила своих подписчиков, когда опубликовала снимок, на котором снята спускающейся с лестницы без грамма косметики на лице и в белом платье, напоминающем ночную сорочку.Пояс от этого наряда находился не на талии, а высоко под грудью. Законное место ремешок не смог занять потому, что ему помешал внушительный живот. "Почему бы не начать это доброе утро с беременности?" – поинтересовалась в подписи к фотографии Толкалина.Подписчики немедленно отреагировали. Они начали поздравлять актрису со скорым прибавлением в семействе. "Вот это да! От всей души поздравляю", "Поздравляю Любаша! Неожиданно", "Как вам идет!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Поздравляю, Вы такая красотка и худышка, даже не заметно было😘😘😘 Слава Богу, Вы, нашли свое счастья!!!", "Здоровья, Здоровья, здоровья!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники.Впрочем, другие пользователи Сети предположили, что Любовь Толкалина не беременна, а живот накладной для роли. Косвенно эту догадку подтвердила и сама актриса. В своем следующем посте (она выложила опять собственное фото, однако живота на нем не было видно) написала: "Сегодня и завтра поснимаюсь с пузом и в воскресенье вылетаю на метле в сторону Краснодарского и Ставропольского края".Впрочем, даже в этом случае нашлись подписчики, кто высказал мнение, что, дескать, эти слова не тянут на опровержение, ведь многие артистки снимаются и глубоко беременными.