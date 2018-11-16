Поздравили работников пищевой промышленности и отметили День рождения. 89 лет со дня основания исполнилось Владимирскому хлебокомбинату. Производство начиналось в далёком 1929-м году. Тогда предприятие выпекало около восьмисот тонн хлеба в месяц. Сейчас ассортимент насчитывает более 240 наименований, а в сутки выпускают более 160 тонн разных хлебобулочных изделий. Как поздравили хлебопёков и какие новые производства откроют на хлебокомбинате уже в этом году, расскажет Маргарита Махрова.

Поздравили работников пищевой промышленности и отметили День рождения. 89 лет со дня основания исполнилось Владимирскому хлебокомбинату. Производство начиналось в далёком 1929-м году. Тогда предприятие выпекало около восьмисот тонн хлеба в месяц. Сейчас ассортимент насчитывает более 240 наименований, а в сутки выпускают более 160 тонн разных хлебобулочных изделий. Как поздравили хлебопёков и какие новые производства откроют на хлебокомбинате уже в этом году, расскажет Маргарита Махрова.Ежедневно владимирские хлебопёки выпускают более 160 тонн разных хлебобулочных изделий. Это батоны, буханки, булочки и пирожки, сушки и снеки - всего в ассортименте свыше 240 разных наименований. Работа идёт днём и ночью, чтобы на прилавках всегда была свежая продукция. Максим Сапалёв - пекарь.На хлебокомбинате трудится уже 8 лет. В этом году он в числе лучших работников предприятия.Максим Сапалёв, пекарь АО "Владимирский хлебокомбинат": "Это то волшебство, которое мы делаем, открывая мешок муки и заканчивая готовой буханкой, выпеченной, когда мы достаём её из печки. Каждый день - это что-то новое, в хлебопечении нет готовых решений, один день никогда не похож на другой".История производства началась ещё в 1929-м году. Тогда выпекали около восьмисот тонн хлеба в месяц. С тех пор изменились не только объём и качество выпускаемой продукции. Сейчас "Владимирский хлебокомбинат" возглавляет целую группу транспортных, мукомольных, торговых компаний.Олег Омельченко, исполнительный директор группы компаний АО "Владимирский хлебокомбинат": "Мы с вами - хлебопёки, а это самая главная и почётная отраслевая профессия, потому что каждый из нас участвует в процессе создания главного, сакрального продукта".В коллективе трудится более полутора тысяч человек. Сегодня за добросовестную работу лучшим сотрудникам вручили награды от областной и городской администраций и Российского союза пекарей.Ольга Дорофеева, начальник хлебобулочного цеха, АО "Вязниковский хлебокомбинат": "В первую очередь - люди, подход к каждому человеку нужен индивидуальный, коллектив большой. Быть открытой к людям, и тогда они потянутся и к вам и к производству в том числе".В последнее десятилетие предприятие завоевало немало призов и наград на российских и международных выставках и форумах, а в 2017 коллектив даже получил благодарность Президента России и премию Правительства за качество изделий. На достигнутом хлебопёки не останавливаются, предприятие постоянно обучает своих специалистов. Уже в конце года на хлебокомбинате откроют новые современные производства, в которые инвестировали более 500 миллионов рублей.Алексей Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат": "Это целый корпус новой продукции. Это абсолютно новый цех по производству бараночных изделий, который одним из ведущих в стране будет по производительности, по высоким технологиям".