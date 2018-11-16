Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам Гогена
Солнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малахова
осознала, что ее мать – ничтожество.
Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам Гогена
Солнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малахова
осознала, что ее мать – ничтожество.
Обращение Полины Давыдовой опубликовал в своем Instagram Гоген Солнцев.
Девушка просил передать ее словам всем, кто переживает за нее после безобразной
выходки Терешкович в "Прямом эфире".
"Меня просит передать это Полина. Всем кто переживает
за нее. Это ее сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки
еще есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью,
осознав что моя мать – ничтожество!", – приводит Гоген сообщение
Давыдовой.
Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелую
супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген
успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того
был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила
помирить мать и Солнцева.
Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась
в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с
кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом
здоровье женщины.
Присутствовавший на программе Малахова основатель группы
"Ласковый май" Андрей Разин позже сообщил, что направил обращения в
Минздрав и генпрокуратуру. Медиков он просит оценить, насколько адекватна
Терешкович, а силовиков – проверить действия Екатерины на соответствие нормам
закона.