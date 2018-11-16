Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам Гогена Солнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малахова осознала, что ее мать – ничтожество.

Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам ГогенаСолнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малаховаосознала, что ее мать – ничтожество.Обращение Полины Давыдовой опубликовал в своем Instagram Гоген Солнцев.Девушка просил передать ее словам всем, кто переживает за нее после безобразнойвыходки Терешкович в "Прямом эфире"."Меня просит передать это Полина. Всем кто переживаетза нее. Это ее сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синякиеще есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью,осознав что моя мать – ничтожество!", – приводит Гоген сообщениеДавыдовой.Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелуюсупругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гогенуспел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до тогобыл не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решилапомирить мать и Солнцева.Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появиласьв студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь скулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическомздоровье женщины.Присутствовавший на программе Малахова основатель группы"Ласковый май" Андрей Разин позже сообщил, что направил обращения вМинздрав и генпрокуратуру. Медиков он просит оценить, насколько адекватнаТерешкович, а силовиков – проверить действия Екатерины на соответствие нормамзакона.