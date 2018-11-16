Никита Джигурда и Марина Анисина получили огромное наследство. Каждому из супругов достанется по миллиону евро.

Никита Джигурда и Марина Анисина получили огромноенаследство. Каждому из супругов достанется по миллиону евро.Единственными законными наследниками предпринимательницыЛюдмилы Браташ Кунцевский суд Москвы признал Джигурду и его супругу Анисину. Супругивыиграли дело в Кунцевском суде, оспаривая свое право на наследство с сестройпогибшей Людмилы Браташ – Светланой Романовой, сообщил адвокат Сергей Воронов.Как напоминает телеканал "", после смертиЛюдмилы Браташ Романова обратилась к нотариусу, чтобы вступить в наследство.Однако женщины в завещании не было и нотариус ей отказал. После этого онаобратилась в суд, который также счел ее притязания на наследство незаконными.Разбирательства по поводу наследства кумы Никиты Джигурды,которое она оставила актеру и его детям, затянулись. Романова обвинила Никиту втом, что он подделал документы, чтобы завладеть многомиллионным состоянием. Наследствопредпринимательницы включает в себя бизнес по организации авиаперевозок в США,а также имущество в России и Франции.Как сообщается, Джигурда и Анисина получат по миллиону еврокаждый.Ранее Джигурда заявлял, что апогеем победы станет его свадьба с Анисиной. "Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. Люся Браташ – это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душа Люси вселилась в нашу девочку", – отметил шоумен.