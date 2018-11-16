Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта устал от вечных скандалов в семье и решил на время сбежать от родителей. Эту новость из жизни звездной семьи рассказал их близкий знакомый, пожелавший не раскрывать свое имя.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта устал от вечных скандалов в семье и решил на время сбежать от родителей. Эту новость из жизни звездной семьи рассказал их близкий знакомый, пожелавший не раскрывать свое имя.Мэддокс Джоли-Питт теперь будет учиться в колледже в Южной Корее. Известно, что Анджелина не только поддержала его в этом решении, но и сама были инициатором.Ранее мальчик приезжал к матери, которая гастролировала в Сеуле. Мэддокса так захватила идея получить образование в Корее, что он с радостью вернулся туда, уладив все дела с учебой в США.Что касается отца, то он был подавлен, когда узнал новость. "Брэд пытался восстановить отношения с Мэддоксом после развода с Энджи. Но его ребенок всегда слушал только мать. Сын больше не мог терпеть скандалы в семье и поэтому решил уехать", – сообщил анонимный источник.Последней каплей в отношениях Джоли и Питта стал полет семьи на частном самолете. 14 сентября 2016 года они все вместе летели из Франции в Лос-Анджелес. Звезда "Бойцовского клуба" выпил много спиртного, и тогда супруги сильно поссорились. Их старший сын Мэддокс попытался вступиться за мать, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. На следующий день после скандала на самолете Анджелина подала заявление о расторжении брака. Долгое время пресса распространяла слухи о том, что тогда Брэд ударил своего сына, передает RadarOnline.com.Несмотря на то что расследование доказало, что Питт не бил своих детей, его отношения с Мэддоксом все еще остаются очень напряженными. "Он много работал над тем, чтобы улучшить отношения с сыном. Теперь он боится, что если Мэддокс уедет в Южную Корею, то ему никогда не удастся с ним помириться", – добавил анонимный источник.Бракоразводный процесс пары длится уже два года из-за вопроса об опеке над детьми. Сейчас Джоли пытается получить опеку над всеми шестью детьми, актер же настаивает на том, чтобы поделить ее пополам.